İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22 Şubat 01.00 arasında 16 saat süreyle Bakırköy'de Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile Bahçelievler'de Bahçelievler Mahallesi'ne su verilemeyecek.

Beykoz'da da yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 22 Şubat 11.00 arasında 12 saat süreyle Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.





