İstanbul’a ‘Öğretmen Atölyeleri’ kuruluyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da 3 milyonun üzerinde öğrencinin yanı sıra 160 bin civarında öğretmen de göreve başladı.





İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, öğrencileri eğitmek ve geliştirmek kadar, öğretmenlere yönelik de programlar düzenlediklerini söyledi. Yelkenci, sözleşmeli öğretmen alımı yapılan iki dönemde İstanbul'a öğretmen ataması yapılmadığını, kentteki öğretmen açığının da böylece arttığını belirtti.

İstanbul'un her zaman öğretmen açığı olduğunu söyleyen Yelkenci, "İstanbul'un ihtiyacı olan öğretmen sayısı 125 bin, mevcut öğretmen sayımız 102 bin. 22 bin kadar öğretmene ihtiyacımız var. Geçen yıl da aynı oranda eksiğimiz vardı, biz bu açığı ücretli öğretmenlerle kapattık. İstanbul gibi büyük bir yerde hiçbir dersimiz boş geçmeyecek şekilde, eğitim-öğretim dönemine başlamış olduk" dedi.

"İSTANBUL ÖĞRETMEN ATÖLYELERİ'Nİ KURUYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışması kapsamında İstanbul'da öğretmen akademisi kurduklarını söyleyen Yelkenci, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizi her yönüyle donatarak bir 'çelebi' haline getirmek istiyoruz. Hayatın bütün yönlerine dokunarak, öğrenciye daha çok temas etmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu mantıkla kurduğumuz, edebiyat, sanat, müzik, lisan akademileri ve sosyal bilimler, bilim olimpiyatları, Türk ve İslam Bilimi ve Düşüncesi enstitüleriyle bu programı başlatmış olduk. Her akademiye 50'şer öğretmen arkadaşımızı aldık. Burada Selim İleri, İskender Pala, Doğan Hızlan, Uğur Derman, Savaş Barkçin, Erol Sayan, Necip Gülses, Melihat Gülses gibi birçok kült isim, fenomen isim var. Aslında amacımız şu; Bu topraklarda asırlardır biriktirilen geleneği öğretmenlerimize aktarmak. Burada insan, mekan boyutuyla önemsedik. Tarihi mekanlarda yaptık bu akademileri, buraların öğretmenlerimize çok şey kattığını biliyoruz."

Akademilere devam eden öğretmenlerin geliştiklerini, gelişirken ürettiklerini ve çevrelerini etkilediklerini belirten Yelkenci, şunları söyledi.

"Örneğin, Üsküdar'daki bir grup öğretmenimiz, Üsküdar'ın tarihini sözlü tarih yöntemini kullanarak yazdı. Bu sene Öğretmen Akademilerine 'Bir Aktör Olarak Öğretmen' modülünü de ekleyeceğiz. Bunu ilk defa söylüyorum, İstanbul genelinde yaygınlaştırmak üzere 'İstanbul Öğretmen Atölyeleri'ni kuruyoruz, çalışmamızı başlattık ve bitirdik. Bunu, bakanlığımızın Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün kapsamına da aldırdık. Dolayısıyla öğretmenlerimiz oradan sertifika da edinmiş oluyorlar."