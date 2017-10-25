İstanbul'a 2 bin yeni bekçi alınacak.. İşte başvuru şartları ve aranan koşullar

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'a 2 bin yeni bekçi alınmasına karar verdi. KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 5-13, yazılı sınavlar ise 24 Aralıkta yapılacak. İstanbul'da en fazla 100'er bekçi ile Esenyurt ve Küçükçekmeceye alınacak. En az bekçi kadrosu Şileye (6) tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı İstanbul'da yeni yılda göreve başlamaları beklenen 2 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı için takvimi açıkladı. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçileri sözlü, ardından yazılı sınava alınacak.

ARANACAK KOŞULLAR

İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön Lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor. Bunların yanı sıra aranan diğer koşullar şöyle:

* Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

* Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

* Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

* En az 167 santimetre boyunda olmak.

* Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Ağırlık(kg)/[boy(m)]2} Örnek: 80/1,752=26)

BAŞVURU YER VE TARİHLERİ

Bekçi alımları için başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracak. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru yapılamayacak.

Adaylardan bunların yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 santim ölçülerinde (6) fotoğraf, adli sicil belgesi, İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren belge aranacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 4-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Genel kültür, genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük gibi bekçi olmaya engel halleri olup- olmadığının değerlendirileceği sözlü sınava alınacak. 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralıkta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek.

İSTANBUL'A HANGİ İLÇEYE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

* Adalar; 7, Arnavutköy; 35, Ataşehir; 50, Avcılar; 60, Bağcılar; 95, Bahçelievler; 75, Bakırköy; 35, Başakşehir; 50, Bayrampaşa; 40, Beşiktaş; 30, Beykoz: 35, Beylikdüzü: 40, Beyoğlu; 35, Büyükçekmece: 35 , Çatalca;7, Çekmeköy; 35, Esenler; 60, Esenyurt; 100, Eyüp; 50, Fatih; 60, Gaziosmanpaşa; 90, Güngören; 40, Kadıköy; 60, Kağıthane; 60, Kartal; 60, Küçükçekmece; 100, Maltepe; 65, Pendik; 85, Sancaktepe: 55, Sarıyer; 40, Silivri; 15, Sultanbeyli; 50; Sultangazi; 65, Şile; 6, Şişli; 35, Tuzla; 35, Ümraniye; 90, Üsküdar; 70, Zeytinburnu; 45.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ’Gece Kartalları’ olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de i eğitim verdiği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilen mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyor.