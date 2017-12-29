İstanbul yine Avrupa üçüncüsü!

“Hedef Şehirler Endeksi 2017”ye göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülke 904 bin ziyaretçi ile Almanya oldu. Onu 741 bin ziyaretçiyle İran, 487 bin ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 401 bin ziyaretçiyle Ukrayna ve 359 bin ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İstanbul’a gelen ziyaretçilerin yüzde 63’ü yakın çevre ülkelerden geliyor.

2017 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile ilk sıradaki Bangkok’u, 19 milyon ziyaretçi ile geçen sene de ikinci sırada olan Londra takip etti. Londra, Avrupa sıralamasında ise birinci konumda. Londra’yı 15 milyon ziyaretçiyle Paris, 14 milyon ziyaretçiyle Dubai takip ediyor. Beşinci sırada ise 13 milyon ziyaretçiyle Singapur geliyor. Geçen sene beşinci sırada olan New York’un bir basamak gerilediği görülüyor.

Ekonomik Büyümenin Lokomotifi Olan Ülkeler

Son 7 yıllık bilgilere bakıldığında seyahat harcamaları %41 ile global GSYH’den (%22) daha hızlı büyüyor. Tam da bu sebepten turizm sektörü, listeye giren şehirlerin ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Bu seneki raporda 29 milyon dolarlık harcama ile ilk sırada yer alan Dubai’de 2017 için yüzde 10’luk bir artış bekleniyor, New York ise 17 milyon dolarlık harcama ile ikinci sırada.