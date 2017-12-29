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İstanbul yine Avrupa üçüncüsü!

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 16:26 | Son Güncelleme:

Mastercard, 9 yıldır yayımladığı ve tüm dünyada 132 şehri kapsayan, “Hedef Şehirler Endeksi” raporunun 2017 yılı sonuçlarını Dünya Turizm Günü’nde açıkladı. Dünya sıralamasında Bangkok iki yıldır birinciliği kimseye kaptırmazken, global listede ilk 10’da yer alan İstanbul ise yaklaşık 9,16 milyon ziyaretçiyle Avrupa’da 3’üncülüğü korudu, globalde ise 10’uncu şehir olmayı başardı. Uluslararası seyahat eden turistler en çok harcamayı Dubai’de yaparken, yeme-içme alanında en çok harcama İstanbul’da yapıldı. Toplam seyahat harcamalarında en büyük payları sırasıyla alışveriş, yemek ve konaklama alıyor.

“Hedef Şehirler Endeksi 2017”ye göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülke 904 bin ziyaretçi ile Almanya oldu. Onu 741 bin ziyaretçiyle İran, 487 bin ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 401 bin ziyaretçiyle Ukrayna ve 359 bin ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İstanbul’a gelen ziyaretçilerin yüzde 63’ü yakın çevre ülkelerden geliyor.

 

İstanbul yine Avrupa üçüncüsü

2017 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile ilk sıradaki Bangkok’u, 19 milyon ziyaretçi ile geçen sene de ikinci sırada olan Londra takip etti.  Londra, Avrupa sıralamasında ise birinci konumda. Londra’yı 15 milyon ziyaretçiyle Paris, 14 milyon ziyaretçiyle Dubai takip ediyor. Beşinci sırada ise 13 milyon ziyaretçiyle Singapur geliyor. Geçen sene beşinci sırada olan New York’un bir basamak gerilediği görülüyor.  

 

İstanbul yine Avrupa üçüncüsü

Ekonomik Büyümenin Lokomotifi Olan Ülkeler

Son 7 yıllık bilgilere bakıldığında seyahat harcamaları %41 ile global GSYH’den (%22) daha hızlı büyüyor. Tam da bu sebepten turizm sektörü, listeye giren şehirlerin ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Bu seneki raporda 29 milyon dolarlık harcama ile ilk sırada yer alan Dubai’de 2017 için yüzde 10’luk bir artış bekleniyor, New York ise 17 milyon dolarlık harcama ile ikinci sırada.

İstanbul yine Avrupa üçüncüsü

Etiketler: mastercard
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