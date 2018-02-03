Ispartalı asker Afrin’de şehit oldu

Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz’ın Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.
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