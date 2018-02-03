Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ispartalı asker Afrin’de şehit oldu

    Ispartalı asker Afrin’de şehit oldu

    Ali ÇEVİKBAŞ (DHA)
    03.02.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.

    Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz’ın Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.

    Etiketler: Zeytin Dalı , Afrin , Şehit , ısparta , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri