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    Hürriyet >Dünya>İspanya'da Katalonya referandumuna tepki!

    İspanya'da Katalonya referandumuna tepki!

    AA
    28.09.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    İspanya'da Katalonya bölgesinde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna karşı olanlar ev ve iş yerlerine İspanya bayrağı asarak tepki gösterdi.

    Başkent Madrid başta olmak üzere ülkede birçok kentte binalara bayraklar asıldığı görülürken, "Sosa Dias" adlı bir firma da Katalonya'da yaşanan olayların etkisiyle İspanyol bayrağı satışlarının 3 kat arttığını açıkladı.

    Ayrıca İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya bölgesine takviye jandarma ve polis gönderildi. Güvenlik güçleri için düzenlenen törenlere katılan bazı vatandaşlar, "Katalonya, İspanya'dır", "Yaşasın İspanya", "Yaşasın polis", "İspanya pes etme" sloganları attı.

    Öte yandan, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden "Katalonya Ulusal Asamblesi" (ANC) adlı sivil toplum kuruluşu da 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu için vatandaşlara "Sabahlayın, oy kullanma yerlerinde uzun kuyruklar oluşturun, Katalan polisiyle direkt temasa geçmeyin." uyarısında bulundu.

    ANC'den yapılan açıklamada, referandum için oy kullanma işleminin saat 09.00'da başlayacağı belirtilerek, oy kullanma yerlerinin önünde saat 07.00'den itibaren "protesto amaçlı" kuyrukların oluşturulması, gidenlerin yanlarında yiyecek, su ve şemsiye götürmesi istendi. ANC, referandumda kullanılacak oy pusulalarının gönüllüler tarafından sandık başında dağıtılacağını duyurdu.  Bu arada Katalonya özerk yönetimi hükümetinin Barselona'da düzenlediği, Katalonya Güvenlik Konseyi toplantısına İspanya hükümeti adına Devlet Güvenlik Sekreteri Jose Antonio Nieto da katıldı.

    Nieto, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetimi hükümetine referandumu iptal etmesi çağrısını yinelediklerini söyledi. Kimsenin ifade özgürlüğünü kısıtlamak istemediklerini vurgulayan Nieto, "Eğer yasal düzen korunursa şiddet olması için bir sebep yok." dedi.
    Aynı zamanda, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişiminden dolayı 30 Eylül ve 1 Ekim'de Madrid'de referanduma karşı olanların ve destek verenlerin ayrı ayrı toplam 5 gösteri yapacakları kaydedildi.

    Etiketler: İspanya , ispanyol , Katalonya
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