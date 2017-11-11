İsmailov için tututklama kararı

Moskova’daki Basmanni Mahkemesi Sözcüsü Yunona Tsareva, RBK haber ajansına yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrulayarak, “İsmailov’un cinayet dosyasında adının geçtiği doğru. Rusya’da suç yasasının 22 ve 105’inci maddeleri gereğince (iki ya da daha fazla kişiyi organize edip aracıyla öldürmek) davada sanık olarak aranıyor. Rusya’daki adresinde bulunamadığı için, İsmailov hakkında gıyabında tutuklama kararı çıkarıldı” dedi. Mahkeme kaynakları, aranan sanık İsmailov’un Rusya dışında hangi ülkede olabileceğine dair bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.