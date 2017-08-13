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    ‘İslam karşıtı’ adaya karşı çıktı

    AA
    13 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 10:14

    İngiltere’de, İslam karşıtı görüşleriyle tanınan milletvekili Anne Marie Waters’ın, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) genel başkanlığına aday olması parti içerisinde tartışmalara neden oldu.

    İNGİLİZ yayın kuruluşu BBC, Waters’in adaylığını açıklamasının ardından UKIP milletvekili Mike Hookem’in, partisinin Avrupa Parlamentosu Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Hookem, İslam karşıtı Anne Marie Waters’ın adaylığından üzüntü duyduğunu belirterek, “Aşırıcılığa göz yummaya hazır değilim” ifadesini kullandı. Waters’ın adaylığının kabul edilemez olduğunun belirten Hookem, “Toplumun bir kesimini sadece dini inançları nedeniyle ayrıştıran birini desteklemeyeceğim” diye konuştu.

    UKIP milletvekili Nathan Gill, Waters’ın partinin liderliğine seçilmesi halinde istifa edeceğini açıklarken, UKIP’in kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Nigel Farage de partisinin ‘Anti-İslam partisine’ dönüşmesi halinde biteceğini savunuyor.

    11 ADAY YARIŞACAK

    İngiltere’de haziran ayında yapılan genel seçimde oy kaybı yaşayan partinin lideri Paul Nuttall, genel başkanlık görevinden istifa etmişti. UKIP Ulusal Yönetim Komitesi geçtiğimiz hafta, İslamı ‘şer’ olarak nitelendiren Anne Marie Waters’ın partiden liderlik yarışına katılmasını onaylamıştı.
    İngiltere Şeriat İzleme Grubu kurucusu Waters, İslamı hedef alan nefret söylemleriyle tanınıyor. Parti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 29-30 Eylül tarihlerinde İngiltere’nin Torquay kentinde yapılacak genel kurul toplantısında parti liderliği için toplam 11 aday yarışacak.

    Etiketler: Nigel Farage , ingiltere , UKIP
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