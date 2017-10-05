İslam Akademisi 11 euro bütçeyle çalışmalara başladı

ALMANYA’da İslam ilahiyatı çalışmalarını desteklemek, bilim dünyası ve toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan ‘Bilim ve Toplumda İslam Akademisi’nin çalışmaları, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’yla Mercator Vakfı tarafından finanse edilecek. Bakanlık, önümüzdeki beş yıl için akademi bütçesine yaklaşık 8.5 milyon euro aktarırken, vakfın da buna 2. 8 milyon euroyla katılacağı öğrenildi. Akademinin üreteceği projelerin koordinasyonunu yürüten Prof. Dr. Bekim Agai aynı zamanda Frankfurt ve Giessen Üniversiteleri’nin ortaklığıyla kurulan ‘İslam Araştırmaları Merkezi’nin de müdürü.

İslam ilahiyatının yüksek öğrenim sistemi içinde yerleşmesi ve bilimsel çalışmalar yürütmek, din dersi öğretmenleri ve din adamları yetiştirmek amacıyla 2011 yılından bu yana Münster, Frankfurt (Giessen’le birlikte),

Tübingen, Osnabrück ve Erlangen-Nürnberg üniversiteleri çatısı altında İslam ilahiyatı fakülteleri kurulmuştu.

2013 yılından bu yana ‘İslam Araştırmaları Merkezi’nin müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Bekim Agai, 1974 Essen doğumlu. Agai’nin annesi Alman, babası ise Makedonya kökenli bir göçmen.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAK

Yeni akademinin federal ve eyaletler hükümetleri tarafından desteklenen bu fakülteler arasındaki bilimsel alışverişi desteklemesi, İslam diniyle ilgili toplumsal ve entegrasyon tartışmalarının bilimsel bir temelde yürütülmesine katkıda bulunması bekleniyor. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Thomas Rachel, akademinin çalışmalarıyla Almanya’daki İslam ilahiyatı çalışmalarının güç kazanacağını vurguladı. Mercator Vakfı Genel Müdürü Dr. Wolfgang Rohe de böylece Almanya’daki Müslümanların toplumsal ve kültürel entegrasyonu açasından yeni bir adımın atılmış olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Federal Milletvekili Cemile Yusuf da akademinin toplumsal birlikteliğik ve çeşitliliğik adında önemli çalışmalara imza atacağını düşündüğünü söyledi.