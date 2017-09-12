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    İşkenceyi anlattılar: Bayılana kadar dövdüler

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.09.2017 - 22:24 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 22:25

    SURİYE’deki ailelerinden bin liraya kiralanarak İstanbul’da dilendirilen çocuklar, ifadelerinde günlük en az 100 lira para getirmediklerinde çete üyeleri tarafından bayılana kadar hortumla dövüldüklerini anlattı.

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Halep’teki aileleri tarafından dilenci çetelerine kiralanan Suriyeli 36 çocuğu kurtarmıştı. Polisin tespitlerine göre, çete çocuklara sokakta su ve mendil sattıracaklarını söyleyerek ailelerinden kiraladı.

    İstanbul’a getirilen çocuklar sokakta dilendirildi. Günlük ‘limiti’ dolduramayan çocuklar hortumla dövülmenin yanı sıra aç bırakıldı.

    Aç kalan çocuklara yardım edenler de aynı akıbeti yaşadı. Bir çocuğa trafikte dilenirken araç çarptı ve ayağı kırıldı. Hastanede ayağı alçıya alınan çocuğu çete hastaneden kaçırdı.

    Çocuk alçılı ayağıyla dilenmeye devam etti. Çocuklar yaşadıkları korkunç işkenceleri pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde anlattı.

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    Etiketler: gazetehaberleri , suriyeli , dayak
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