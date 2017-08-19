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    Isınma devam ediyor: 2016 en sıcak sene olarak kayıtlara geçti

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 11:09Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:09

    27. İklim Durumu isimli yıllık rapora göre 2016 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetim Organizasyonu (NOAA) 27. İklim Durumu isimli yıllık raporunu yayımladı. 2016 en sıcak yıl olarak kaydedildi.

     

    NOAA’nın yıllık iklim derlemeleri 60’a yakın ülkedeki 450’den fazla bilim insanının katkılarına dayanıyor. Veriler toprak, su ve atmosferik kayıtlardan elde ediliyor.

    Rapordaki ana bulgular şöyle:

    Atmosferik gazlar en yüksek düzeyinde: Karbondioksit, metan ve nitroz oksit en yüksek seviyesinde. Ortalama global karbondioksit konsantrasyonu 402.9 ppm düzeyine çıktı ve 2015’e göre 3.5 ppm’lik artış anlamına geliyor ki bu son 58 yıllık kaydın en yüksek yıllık artışını ifade ediyor.
    Global yüzey ısısı en yüksek düzeyinde: Son üç yıldır yüzey ısısı artıyor. Yüzey ısısı 2016’da 1981-2010 ortalamasının 0.45-0.56 derece üzerinde kaydedildi.
    Ortalama deniz suyu ısısı en yüksek düzeyinde: 2016’da deniz suyu ısısı 1981-2010 ortalamasının 0.36-0.41 derece üzerine çıktı.
    Global deniz yüksekliği en yüksek düzeyinde: Bundan önceki en yüksek deniz seviyesi 1993’te ölçülmüştü, 2016 seviyesi o düzeyin 82 mm daha üzerinde ölçüldü.
    Kutup buz seviyesi en ince düzeyine indi: Bundan önceki en ince ölçüm 2007 yılında yapılmıştı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , ısınma , sıcaklık , hava durumu , meteoroloji
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