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    Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan kimdir?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 12:11

    Işın Karaca'nın eski eşi olarak tanınan Sedat Doğan Brezilya'da gözaltına alındı. Demet Akalın ve Ayşe Özyılmazel gibi isimlere klipler çeken Sedat Doğan'ın özel hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan kimdir?

    1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri fotoğrafçılığa ilgi duyan Seda Doğan’ın moda yolculuğu 12 yaşındayken kuzeninin tasarladığı çantaları Samatya’da turistlere satarak başladı. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem konstümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu. Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, sancılı bir sürecin ardından 2013 yılında kesin olarak boşandı.

    Etiketler: Sedat Doğan , Sedat Doğan kimdir , Sedat Doğan ışın karaca
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