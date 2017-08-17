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    İşçiler kazma-kürek patronlarını aramışlardı! Şoke eden iddia

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 14:27Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 14:41

    Gaziantep'te meydana gelen yangında kül olan fabrikada kadavra arama köpekleri tarafından gerçekleştirilen aramada, olayın ardından haber alınamayan iş adamı Tuncay Kara'ya ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri bulundu.

    Gaziantep'te bir iplik fabrikasında 70 saat önce yangın çıkmış, yangın 15 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında fabrikada olduğu ileri sürülen ve yangından sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iş adamı Tuncay Kara'ya ise ulaşılamıyordu. Fabrikada günlerdir yürütülen arama çalışmalarında fabrika sahibi Tuncay Kara'ya ait hiç bir ize ulaşılamamıştı.

    Fabrikada yangın dehşeti... İşçiler kazma-kürek patronlarını arıyorlarFabrikada yangın dehşeti... İşçiler kazma-kürek patronlarını arıyorlar



    Arama çalışmalarının sonlandırılacağı gün fabrikada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Kadavra arama köpekleri Endy ve Obert, eğitmenleri eşliğinde yaklaşık 15 bin metrekarelik fabrika alanında arama yaptı. Enkaz altında iş adamı Tuncay Kara'ya ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler üzerine polis olay yeri ekipleri bölgeye çağrıldı. Ekiplerin yapacağı incelemenin ardından, kemiklerin incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirileceği belirtildi.

    Etiketler: Gaziantep , Yangın , iplik fabrikası , kemik
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