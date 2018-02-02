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    İşadamının aracına kurşun yağmuru

    İHA
    02.02.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik’te evinin önüne park halinde olan işadamı Mehmet Vefa Bayhan'ın aracı kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Lüks cipe yapılan silahlı saldırı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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    • Pendikte işadamının aracı kurşunlandı
    • Pendikte işadamının aracı kurşunlandı
    • Pendikte işadamının aracı kurşunlandı
    • Pendikte işadamının aracı kurşunlandı

    Olay, saat 01:00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Güney Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, işadamı Mehmet Vefa Bayhan aracını kaldığı dairenin önüne park ederek evine çıktı. Gece ilerleyen saatlerde duyduğu silah sesiyle dışarı çıkan Bayhan aracının kurşunlandığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Araçta ve çevrede bulunan apartmanlarda çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edildi.

    Araç sahibi Mehmet Vefa Bayhan, “Yatıyorduk bir ses geldi, silah sesiydi. Kalktık baktık, ateş eden arabanın plakasını göremedik ama beyaz bir arabaydı. Bizim arabamızı kurşunladığı hiç aklımıza gelmedi. Dışarı çıktık baktık bizim arabamızı taramışlar. Hiç kimse ile bir husumetimiz yok, alıp veremediğimiz yok. Gelmiş arabamızı taramış gitmiş, içinde insan da olabilirdi” şeklinde konuştu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Mehmet Vefa Bayhan , kurşun , jeep , Pendik , son dakika
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