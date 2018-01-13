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    İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılar

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
    13.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    ÇORUM'da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı.

    Çorum'un Gazi ile Bahabey Caddesi’ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

    İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılarVinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı.

    İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılarGörevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi.

    İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılarYaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

     İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılar

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