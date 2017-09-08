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    Irma'dan kaçış

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 01:31

    Binlerce kişi ABD’nin güneydoğu kıyılarını vuran dev kasırga Irma’dan kaçmak için yollara düştü. Miami’deki Türkler de THY ve konsolosluktan yardım istedi.

    Miami ve civarındaki bazı Türkler kasırga nedeniyle bölgeden ayrılmak istediklerini Türk Hava Yolları ve Miami Başkonsolosluğu’na bildirdi. THY ek sefer koyarak Miami’den 300 kadar Türk’ü İstanbul’a götürmek için harekete geçti.

    Türk Dışişleri Bakanlığı vatandaşlara zorunlu olmadıkça Irma’nın etkili olduğu bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Açıklamada “Kasırganın seyrine göre yerel makamlardan alınan bilgiler sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadır” denildi. Bakanlık ayrıca kasırgayla ilgili çağrı merkezlerine ABD’den “+1 888 566 7656”, diğer ülkelerden “+90 312 292 29 29” numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bilgisini de paylaştı.

    ADALARI YIKTI GEÇTİ
    Saatteki hızı yaklaşık 300 km’ye ulaşan Irma Kasırgası Karayip Adaları’nda en az 13 kişinin ölümüne sebep oldu. Kasırga, Saint Martin adasında Karayipler’in en büyük havalimanlarından birini kullanılamaz hale getirdi. Karayipler’in ardından Irma, Porto Riko ve Haiti’de de ağır hasar verdi. ABD’de Irma’nın güzergahında bulunan iki nükleer santral kapatıldı.

    Etiketler: Irma kasırgası , ABD , gazetehaberleri
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