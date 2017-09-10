Irma Kasırgası yaklaşıyor: 'Evlerinizi hemen terk edin'

Vali Scott, "Eğer tahliye bölgesindeyseniz acilen başka bir yere sığının, fazla vaktiniz kalmadı" dedi. Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, şu an saatte ortalama 210 kilometre hızla ilerliyor. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 25 kişi hayatını kaybetti.

BBCTürkçe'nin haberine göre ABD Ulusal Kasırga Merkezi Florida'nın güneyindeki ada zinciri Florida Keys'te kasırganın hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.





Eyalette şu ana kadar 200 binden fazla hane elektrik kesintilerinden etkilendi.

Eyalette kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Tampa Körfezi bölgesi 1921'den bu yana büyük kasırgalardan etkilenmemişti.

Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.

ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan İrma Kasırgası etkisini göstermeye başladı.



Küba'nın kuzey kıyılarından sonra bugün sabahın erken saatlerinde Florida'da yıkıcı rüzgarlar ve hayati tehlike oluşturan İrma kasırgasının saat 02:00'da Key West bölgesine ulaştığı belirtiliyor. ABD Kasırga merkezi bu sabah saatlerinde İrma kasırgasının etkisini göstermeye başladığını duyurdu.



Kasırganın, Florida'nın güney-güneydoğusunda, saatte yaklaşık 115 km. hızla 4. kategoride ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.



Karayipler'de en az 22 kişinin öldüğü Irma kasırgasının, Florida için hayatı tehdit eden bir tehlike olduğu ve ABD hükümetine milyarlarca dolar zarar verecek doğal bir felakete neden olabileceği belirtiliyor.



Miami kentinde bugün sabah saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Elektrik kesintilerin yaşandığı ve 260 bin kişiye elektrik verilemediği açıklandı. İrma kasırgası'nın Key West ve Miami kentlerinde etkili olmaya başladığı belirtiliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

ATLANTİK Okyanusu’nda bulunan Karayip ada ülkelerinde binlerce evi tahrip ederek en az 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma kasırgasının ABD’de ilk vuracağı Florida eyaletinde tahliye seferberliği yaşanıyor. Karayipler’de Bahamalar ve Küba’nın kuzeyini en üst seviye tahribat derecesi olan 5’inci kategoride geçen cuma günü etkili olan Irma kasırgasının Florida’ya doğru ilerlerken şiddetini biraz yitirmeye başladı ve 4’üncü kategoriye geriledi. Ancak yine de kasırga gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Irma’nın saatte 215 kilometre hızda rüzgârlara yol açtığını bildirdi. Irma’nın ABD’de ana karaya bugün ulaşması bekleniyor. Kasırganın güzergâhında bulunan başta Florida olmak üzere North Carolina, South Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ

Eyalet yetkilileri kasırganın etkili olacağı Florida’da yaşayan toplam nüfusunun yüzde 25’inden fazlasına denk gelen 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. Georgia eyaletinde de 540 bin kişinin kıyı bölgelerinden tahliyesi kararı alındı. Bu tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük tahliyelerden biri olacağı hatta rekor düzeye ulaşacağı belirtiliyor.

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida’daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu. Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta’da birçok otele tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi. Irma’nın Florida dışında North Carolina, South Carolina, Georgia ve Tennessee’de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.

KASIRGA NOTLARI...

- ABD Kasırga Merkezi’ne göre, Irma kasırgasının tahmini güzergahında Turkey Point’te iki nükleer reaktörlü santralin bulunması, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden oldu. Santrallerin operatörü Florida Power & Light (FPL), Turkey Point’te nükleer santrali kasırganın şiddetli rüzgâra yol açmasından çok önce kapatacağını açıkladı. Reaktörler Florida’nın Miami’nin 42 kilometre güneyinde yer alıyor.



- Florida’nın Orlando kentindeki Disney World, Disney Springs ve spor kompleksi dahil tüm tema ve su parklarını cumartesi sabahı itibarıyla kapatacağını açıkladı. Bölgedeki otellerin ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

- Bölgede geçen perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da kendiliğinden yok oldu. Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını istedi.

- Miami’de yaklaşık bin 100 evsiz, polis ve sosyal hizmet uzmanlarının iş birliğiyle zorunlu olarak tahliye edildi. Polis ve sosyal hizmet uzmanları, hayati tehlike nedeniyle verilen zorunlu tahliye kararını uygulamak için sokak sokak

-ABD'liler bir yandan da evlerini tahtalar çakarak güçlendirmeye çalışıyor.

- ABD’yi vurması beklenmeyen Jose Kasırgası dışında Meksika Körfezi’ni etkisi altına almaya başlayan Katia Kasırgası da güçlenmeye devam ediyor.