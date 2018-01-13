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    Irkçı reklam yüzünden Güney Afrika'da H&M mağazasına saldırdılar

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, H&M mağazalarının altını üstüne getirdi.

    Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

    Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

    Irkçı reklam yüzünden Güney Afrikada H&M mağazasına saldırdılar

    Sputnik'in aktardığı habere göre aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

    Irkçı reklam yüzünden Güney Afrikada H&M mağazasına saldırdılar

    H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

    Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

    Etiketler: ırkçılık , Marka
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