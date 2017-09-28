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    Hürriyet >Dünya>Flaş iddia: Referandum sonrası Bağdat ve Erbil'den ilk temas mı olacak?

    Flaş iddia: Referandum sonrası Bağdat ve Erbil'den ilk temas mı olacak?

    AA
    28.09.2017 - 00:42 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 01:18

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden planlara karşı "caydırıcı adımlar" atacaklarını belirtti. Erbil'den yayın yapan Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw ise IKBY havalimanlarında gözlemci bulundurma konusunda Irak hükümetiyle görüşmenin kabul edildiğini iddia etti.

    Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

    Açıklamaya göre İbadi, görüşmede, Irak'ın bütünlüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit eden planlara karşı caydırıcı adımlar atacaklarını ifade ederek, "Önceliğimiz, kurtarma operasyonlarını tamamlamak ve tüm Irak vatandaşlarının güvenlik ve istikrarını sağlamak." diye konuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak'ın birliği ve istikrarını desteklediklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu reddettiklerini aktardı.

    IKBY'DEN İDDİA: KABUL ETTİK

    Erbil'den yayın yapan Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, IKBY havalimanlarında gözlemci bulundurma konusunda Irak hükümetiyle görüşmeyi kabul etti. IKBY Ulaştırma Bakanı Mevlüt Murat, "Irak hükümeti ile Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına gözlemci gönderilmesi hakkında görüşmeye hazırız" dedi.

    Irak Başbakanı Haydar el Ebadi, bağımsızlık referandumunun ardından, havalimanlarının ve sınır kapılarının 3 gün içinde Irak hükümetine teslim edilmesini istemişti.

    Etiketler: ibadi , ırak , ıkby
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