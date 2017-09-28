Irak'tan flaş petrol açıklaması! 'Türkiye ile anlaştık'

Irak'ta yapılan bir başbakanlık açıklamasında, Türkiye'nin ham petrol ihracatında yalnızca Irak hükümetini muhatap almayı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi. Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Yıldırım'ın Irak tarafından referandum konusunda atılacak her karara Türkiye'nin desteğini bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, iki başbakan arasındaki görüşmede Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhattap alma konusunda prensipte anlaştığı ifade edildi. Ankara'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ham petrol ihracatı konusunda nasıl tavır alacağına da değinilmedi.

İRAN: REFERANUM BİR HATA

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunun ardından New York'taki temaslarına devam eden Zarif, "The Asian Society" kuruluşunda Amerikalı gazeteci ve televizyon sunucusu Charlie Rose'un sorularını cevapladı.

IKBY'deki referandumla ilgili sorular üzerine Zarif, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz. Kürtlerin dostu insanlar olarak Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Zarif'in BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşmesinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Myanmar ve IKBY'deki gayrimeşru referandum konularının ele alındığı öğrenildi. Zarif, New York'taki temasları kapsamında BM Genel Kurul Başkanı Mirslav Layçak ile de görüştü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi de IKBY'deki referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR