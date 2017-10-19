Irak: Kerkük’te hedefe ulaştık

IRAK ordusu ve Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milislerinin geçen pazartesi petrol zengini kilit Kerkük kentini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı peşmergelerden bir gün içinde geri almasının yankıları sürerken, Iraklı üst düzey bir komutan, peşmergenin Haziran 2014 sınırları öncesine çekildiğini açıkladı. Terör örgütü DEAŞ, 4 Haziran 2014’te ülkenin kuzeyindeki Ninova vilayetinin merkezi Musul’a saldırı başlatmış, peşmerge güçleri de 12 Haziran 2014’te Irak ordusunun terk ettiği Kerkük’ü ele geçirmişti.

SAATLER 2014’E DÖNDÜ

İngiliz Reuters’a konuşan ve adı açıklanmayan Iraklı bir üst düzey askeri yetkili, “Bugün itibarıyla saati 2014’e geri çevirdik” dedi. Dün Irak güçlerinin merkezi hükümet topraklarına kattığı en kritik bölge Musul barajı oldu. Ancak bu harekat sırasında peşmerge ile Haşdi Şabi milisleri arasında çatışma çıktı. IKBY basınına göre bu çatışmada aralarında “Ebu Yasır” kod adlı Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ahmed Ubeydi’nin de aralarında olduğu 8 milis ile

1 peşmerge öldü. 4 peşmerge ise yaralandı. Baraj ise daha sonra Haşdi Şabi’nin denetimine geçti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 48 saatlik operasyonda hedefe ulaşıldığını belirterek, “Kerkük’te güvenlik sağlandı. Hanakin, Calavla, Mahmur, Başika, Musul Barajı, Sincar ve Ninova ovasında diğer bölgeler alındı” diye açıklama yaptı.

İBADİ: DİYALOG BAŞLAMALI

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, başkent Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, bağımsızlık referandumunun geride kaldığını söyleyerek Kürt yönetimine diyalog çağrısı yaptı. İbadi, “Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

BİLGİ NOTU

25 Eylül’de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ile Erbil arasındaki iplerin gerilmesinin ardından Irak merkezi yönetimi, IKBY’ye 12 Haziran 2014 öncesi sınırlara çekilmesi için hafta sonu ültimatom verdi. Olumsuz yanıt üzerine 16 Ekim sabaha karşı Kerkük operasyonu başladı. 18 Ekim’de peşmerge söz konusu sınırlara geri çekildi.