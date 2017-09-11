iPhone'lara yeni nesil dijital akıllı kılıf: Oaxis InkCase i7

InkCase i7; iPhone 7 cihazlarınız üretilen en akıllı kılıflardan bir tanesi. Bu kılıfla birlikte, iPhone cihazlarınızı kolay bir biçimde koruyabildiğiniz gibi, aynı zamanda e-ink teknolojisi ile bir ikincil ekrana sahip olabiliyorsunuz. Bu ikincil ekranda yapmak isteyeceğiniz yahut isteyeceğim yegâne şey elbette e-kitap okumak olabilir. Muhtemelen, kimselerin tahmin edemeyeceği kadar verimli bir kitap okuma deneyimini, bu e-ink teknolojili iPhone 7 kılıfı sayesinde yaşayabilirsin

Hatırlatıcılar: iPhone uygulamalarının izin verdiği ölçüde, InkCase i7 sizlere günlük hatırlatıcılar, yapmanız gerekenler listesini; hava durumunu, kısacası; günlük özetinizi sunabiliyor.





Kitap Okuma: InkCase i7 sayesinde, e-ink teknolojili ikincil ekranınızdan doyasıya kitap okuyabilmeniz mümkün.



Üçüncül Uygulamalar: Kılıf, aynı zamanda üçüncül uygulamaları da destekleyebiliyor ve bu sayede, dilediğiniz gibi kılıfın ikincil ekranını özelleştirebilmeniz sağlanabiliyor.

Bu akıllı kılıf, Bluetooth teknolojisi ile cihaza bağlanıyor ve cihaza bağlandığı süre içerisinde; cihazla senkronize şekilde hareket ediyor diyebilmemiz mümkün.

iPhone 7 cihazınızdan verileri çeken InkCase, bütün gün “always on” modunda kalabiliyor ve bu düzeyde neredeyse şarj yemiyor.

Sitesinde, askeri dayanıklılık argümanlarına göre oluşturulduğu söyleniyor bu kılıfın. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış elbette bilmiyorum ancak Oaxis markasının uzun süredir bu kılıf üzerinde çalıştığı da bir gerçek. InkCase, e-kitap severler için ve iPhone 7 cihazını olabildiğince korumak isteyenler için, harika bir deneyim olabilir.