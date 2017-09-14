iPhone X'te ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte yolu

iPhone X'te ekran görüntüsü almak için artık farklı bir yol kullanmamız gerekiyor; zira artık bir Home butonumuz yok!

iPhone X ile ekran görüntüsü almak için yan tarafta yer alan güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basmak yeterli. İki tuşa da aynı anda bastığınızda 1 saniye içerisinde ekran görüntüsünün alındığını görebilirsiniz.

Bu arada alınan ekran görüntüsü, ekranın üst tarafında yer alan sensörler ve ön kamera nedeniyle yukarıda gördüğünüz gibi alınıyor. Ancak iOS 11 ile aldığınız ekran görüntüsüne not alma ve düzenleme gibi gelişmiş seçeneklerin yer aldığını da belirtelim.