iPhone X'in Face ID özelliği mi iris tarayıcı teknolojisi mi?

Face ID

Touch ID kaldırıldığı için iPhone X'teki tek biyometrik tanımlama Teknolojisi Face ID. Apple'ın büyük bir yenilik olarak tanıttığı yüz tanıma teknolojisi aslında birkaç yıldır kullanılıyor. Fakat Face ID kadar güvenli olmadığı için resimle kolayca kandırılabiliyor.

Bu sebeple bugüne kadar mobil ödeme yöntemi olarak kullanılmadı. Peki Apple ne yaptı da bu sistemi güvenilir hale getirdi?

shiftdelete'in haberine göre Face ID'nin güvenilirliğinin nedeni tamamen kullanılan teknolojiyle alakalı. Bu gelişmiş yüz tanıma işlevselliğini kolaylaştırmak için iPhone X'te üç ana bileşen bulunuyor.







1. Nokta Projektörü: Benzersiz bir 3D yüz haritası oluşturmak için yüzünüze 30.000'den fazla görünmez nokta yayar.

2. Kızılötesi Kamera: Nokta Projektöründen elde edilen nokta desenini okur, analiz eder ve yüzünüzün kızıl ötesi fotoğrafını çeker. Ardından, verileri yeni bir yüz kaydetmek veya bir eşleşmeyi onaylamak için A11 Bionic yonga setinin özel güvenli deposuna aktarır.

3. Işık Projektörü: Bu, Face ID'nin karanlıkta bile çalışmasını sağlamak için görünmez kızılötesi ışığı yayan özel bir kızılötesi flaştır.

Face ID sistemi, yukarıda bahsedilen üç bileşenin yardımıyla yüzünüze bir harita oluşturur ve daha sonra telefonda saklanan verilerle eşleştirir.

Apple, yüz değişikliklerinize düzenli olarak adapte olan güçlü bir yapay zeka ve sinir ağı tabanlı bir sistem geliştirmiş. Örneğin, sakal bıraksanız veya gözlük kullanmaya başlamış olsanız bile Face ID yüzünüzü tanımaya devam edecektir.





Apple'ın akıllı yazılımı gerçek yüzünüz ile bir resmi kolayca ayırt edebiliyor. Face ID, Hollywood setlerinde kullanılan maskelerle bile gerçek yüzü ayırt edebiliyor. Bu nedenle, mevcut yüz tanıma teknolojilerinin aksine Face ID'yi dolandırmak kolay değil.

Bununla birlikte, hiçbir biyometrik tanımlama tekniği yüzde yüz güvenli olmayabilir. Bir hackerin Face ID sistemini çeşitli hilelerle aşabilme ihtimalinin olduğunu unutmamak gerek.

Iris Tarayıcı

Face ID, yüzünüzün tamamını benzersiz tanımlayıcı olarak kullanırken, Iris tarayıcısının yalnızca gözlerinizin irisine ihtiyacı var. Iris, gözün ön bölümünde saydam tabakanın arkasında bulunan ve göze rengini veren, gelen ışığın miktarına göre genişleyip küçülen tabakadır. Her insanın irisi farklıdır. Tek yumurta ikizlerinin bile irisi farklıdır.



Peki, Galaxy S8 veya Note 8'in iris tarama teknolojisi nasıl çalışıyor? Sistem Apple'ın Face ID'de kullandığı mekanizmaya oldukça benziyor. Samsung'un amiral gemisi telefonları iris tanımlamayı kolaylaştırmak için iki ana bileşen kullanıyor.

1. IR LED: Bu, iPhone X'in Işık Projektörü ile aynı. Tek fark, IR LED'in kızılötesi ışığı yalnızca gözlerinize odaklıyor olması.

2. Iris Kamera: Irisi ve göz kapağını tarayarak şifreli bir kod üretiyor.

Galaxy S8 veya Note 8'in iris tarayıcının çalışma prensibi şu şekilde: IR LED, gözlerinizi aydınlatır ve Iris kamerası iris resminizi çeker. Sonra da akıllı telefonunuzun kilidini açmak için önceki verilerle ( şifreli kodla) eşleştirilir. Samsung size ikili iris tarama (iki göz) veya tekli iris tarama kullanma seçeneği sunuyor.

Iris tarayıcısı, tek bir iriste 200'e kadar tanımlayıcı özelliği kaydedebiliyor. Her iki gözde toplamda 400 tanımlayıcı kaydedebiliyor. Galaxy S8 ve Note 8 kamerası, tanımlamaları doğru bir şekilde kaydetmek için yakın kızıl ötesi filtre kullanıyor.

Sonuç

Aslında bu karşılaştırmanın kesin bir galibi yok. İki sistem de oldukça güvenli. iPhone X'in Face ID'si ve Galaxy S8'in veya Note 8'in Iris Tarayıcısı, çalışma prensibi bakımından oldukça benzer. Ancak hile algılama tekniği sayesinde Face ID bir adım önde.

Bununla birlikte, Samsung'un Iris Tarayıcı'nın kandırılmasını önleyecek bir yazılım güncellemesi ile rakibini geçebileceğine inanıyoruz. Irisin her insanda farklı olması Samsung'un bu sistemi daha güvenli hale getirebileceğini gösteriyor.