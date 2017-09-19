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    iPhone X'in diğer tüm iPhone'ları geride bırakan en önemli özelliği

    chip.com.tr
    19.09.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:58

    Beğenseniz de, beğenmeseniz de, iPhone X son 10 yılın en önemli iPhone'u. Neden mi?

    Apple'ın en son buluşu iPhone X, firmanın on yıllık deneyiminin, başarılarının ve başarısızlıklarının zirveye ulaştığı bir cihaz.

    iPhone X'u (iPhone 10 diye okunuyor) diğer iPhone'lardan farklı yapan bir şey var. Ondan önce gelenlere baktığımızda, 2007 ile bugüne kadarkilerin hepsinin bir deneyden ibaret olduğunu, aynı cihazın küçük çeşitlendirmeleri olduğunu anlıyoruz.

    Mac OS X'un onuncu sürümde ulaştığı başarıyla iPhone'un onuncu sürümde "X" rakamına ulaşması belki bir tesadüf. Ancak başarı anlamında bir benzerlik olduğunu düşünüyoruz. iPhone X, tasarım ve işlevleriyle ilk iPhone'dan ciddi bir ayrılış olduğunu gösteriyor ancak telefonun DNA'sının yerinde durduğunu kolayca görebiliyoruz.

    Telefonun parlak ve yuvarlak kenarları, ilk iPhone'u andırıyor. Bununla birlikte Apple'ın emektar Home düğmesi, yerini geleceğin teknolojisi (olmayı en azından deneyen) Face ID'ye bırakıyor.

    Apple telefonlarında on yılı geride bırakırken, "eski" tasarım defterini iPhone 8'le birlikte belki de kapıyor. iPhone X ile ilk iPhone arasındaki bağlantı bize sorarsanız açık. Ancak iPhone X'un ardından Apple'ın yeni iPhone'lar için temel aldığı kılavuz, belki de ilk iPhone olmayacak.

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