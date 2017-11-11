İphone X ne zaman Türkiye'de olacak? İşte, İphone X Türkiye fiyatları

İphone X Türkiye fiyatları, teknoloji devinin ürettiği son telefona sahip olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Apple tarafından İphone X'in Türkiye'ye geleceği tarih açıklanırken, ön siparişe açık olan ürünün fiyatları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Peki, İphone X fiyatları ne kadar olacak? İşte, ürünün Türkiye'ye geleceği tarih ve detaylı bilgiler

İPHONE X TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Cupertino, California—Apple dün akıllı telefonun geleceği iPhone X’un, göz alıcı tam ekrana sahip devrim yaratan yeni tasarımı, kablosuz şarj özelliği ve çift optik görüntü stabilizasyonu özellikli arka kamerasıyla, 24 Kasım Cuma günü Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın yanı sıra Makau dahil 13 ülkede daha piyasaya sunulacağını duyurdu.



iPHONE X TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



iPhone X ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı. Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makau, Makedonya, Malezya, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland ve Türkiye’de satışa sunulacak olan iPhone X, 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 6.099 TL’den başlayan fiyatlarla apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek.



iPHONE X’İN ÖZELLİKLERİ



Face ID Teknolojisi



iPhone X, göz alıcı 5.8 inç Super Retina ekrana sahip tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarım, güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyüleyici 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip, kablosuz şarj ve telefonunuzun kilidini açmanın, kimliğinizi doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli bir yolunu sunan Face ID ile birlikte geliyor.

Emojiler çeşitleniyor

Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli harika selfie’ler için ön kameraya Portre Işığı’na sahip Portre modunu getiriyor ve 50’den fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emoji’lere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde hayat veren Animoji özelliğini sunuyor.



Portre Işığı



Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip yeniden tasarlanan arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve müşterilerin göz kamaştıran fotoğraf ve videolar çekmelerini sağlayan Portre Işığı özellikli Portre modunu beraberinde getiriyor.



En Dayanıklı Cam



iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.

APPLE, KAMERA ÇIKINTISINI KALDIRABİLMEK İÇİN ŞİRKET SATIN ALDI

iPhone kameralarındaki çıkıntıların küçük boyuta düşürülmesi için teknoloji geliştiren InVisage Tecnologies adlı şirketi satın alan Apple, küçük kamera modüllerinde ışık yakalama alanında uzmanlaşan “QuantumFilm Image Sensor” teknolojisine vurgu yapıyor.

InVisage Tecnologies adlı şirket “QuantumFilm Image Sensor” teknolojisi hakkında yaptığı açıklamada: “Bir QuantumFilm pikselinde ışık, renk filtresi aralığından geçerek, QuantumFilm tabakasındaki quantum noktalarınca tespit edilirler. Metal kablolama, sensörün elektrik devresini temsil eder. Foto hassasiyete sahip katmanın yüksek seviyede konumlandırılmış olması, QuantumFilm pikselinin daha fazla fotonu tespit etmesini, daha fazla elektronu depolamasını (ve dolayısı ile daha fazla fotoğrafik bilgiyi) ve renkleri daha tutarlı şekilde yeniden üretmesini sağlar.” denildi.

Apple son zamanlarda iPhone kameraları için yapılan geliştirmelerde, kamera teknolojisi sağlayan firmalara bağlı kalıyor ama, kendi görüntü sinyal işlemcilerini elden bırakmıyor. Acaba önümüzdeki yıllarda iPhone kameraları nasıl olacak?