iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: Yan yana tüm teknik özelliklerine bakın!

Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.

iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.





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