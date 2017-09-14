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    iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: Yan yana tüm teknik özelliklerine bakın!

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 07:50

    iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tüm özelliklerini bir arada görüp karşılaştırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz...

    Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.

    iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.

    iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: Yan yana tüm teknik özelliklerine bakın
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