iPhone X diğer iPhone'lardan ne kadar büyük?

Cnet'in grafik tasarımcıları, yeni iPhone'ların ekran alanı ve boyutlarını daha iyi kavrayabilmemiz için yukarıda gördüğünüz çizimi hazırladı. Grafikte telefonlar arasındaki boyutların orantılı olduğunu söyleyelim.



Yukarıdaki çizmde iPhone X'un 5,8 inç'lik ekran boyutuna rağmen ne kadar küçük bir telefon olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak iPhone X'un sunduğu bu ayrıcalık, size biraz pahalıya patlayabilir. Cihazın yurt dışı fiyatı 999 dolar olarak açıklanmıştı ve bu fiyat, yeni iPhone'lar için alıştığımızın oldukça üzerinde.



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