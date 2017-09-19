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    iPhone 8'in pili kafaları fena halde karıştırdı!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:36

    iPhone 8'in pil kapasitesi ortaya çıktı; Apple hayranlarının kafası biraz daha karıştı!

    Apple, üç yeni telefonunu duyurduğunda pil özellikleri ile ilgili hiç bir bilgi paylaşmamıştı, ardından ise yeni iPhone'ların önceki nesle göre daha küçük pillere sahip olacağını iddia eden raporlarla karşılaştık.

    İddiaya göre iPhone 8'in pili 1,821mAh, iPhone 8 Plus'ın pil kapasitesi ise 2,675mAh. Bu da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın, sırasıyla 1,920mAh ve 2,900mAh pillerinden daha küçük. Yine sırasıyla, iki nesil arasında %7 ve %7.8 kapasite farkı bulunuyor. Tüm bu bilgiler Çinli sertifika yetkilisi TENAA tarafından yayınlandı.

    Ancak işin ilginç kısmı, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın pilleri bir önceki neslin pillerine göre 0.2mm daha kalın ve sırasıyla 10g ve 20g daha ağır.

     

    Peki pil ömrü ne kadar?

    Anlaşıldığı kadarıyla Apple'ın yeni A11 Bionic işlemcilerinin güç yönetimi sistemi, pillerin daha küçük olabilmesini sağlıyor. Apple'ın önce hedefe karar verip sonra tasarıma başlayan bir marka olduğunu biliyoruz. Yani şimdilik tahminimiz markanın yeni iPhone'lar için en az bir önceki nesil kadar pil ömrü hedeflediğini ve buna göre hareket ettiğini düşünüyoruz.

    Etiketler: iphone 8 , iphone 8 plus , telefon , apple
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