Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8 maliyeti duyanları şaşırttı

    iPhone 8 maliyeti duyanları şaşırttı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 14:24 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 14:24

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları oldukça yüksek; peki gerçekte Apple'a bu iPhone'ların ne kadara mâl olduğunu biliyor musunuz?

    Geçtiğimiz günlerde iPhone X için de yayınlanan analizde, 999 dolardan satılan iPhone X’in 412 dolarlık bir maliyeti olması dikkat çekmişti. Bu seferde 699 dolar fiyat etiketine sahip iPhone 8 ve 799 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 8 Plus için bir anket yayınlandı. Yayınlanan ankette iPhone 8'in 247 dolar, iPhone 8 Plus'ın ise 288 dolar maliyeti olduğu görüldü. Parça maliyetlerine baktığımızda ise 52.50 dolar fiyatı ile 5.5 inç ekranı en pahalı parçası oldu. Üretim maliyetleri ile satış maliyetlerinin arasında bu kadar fark olmasının sebebi olarak reklam ve pazarlama, Ar-Ge ve taşıma gibi başlıklar etkisini gösteriyor.

    iPhone 8 maliyeti duyanları şaşırttı

    Etiketler: iPhone 8 maliyeti , iPhone 8 , iphone 8 plus fiyat , iphone 8 plus
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri