iPhone 8 maliyeti duyanları şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde iPhone X için de yayınlanan analizde, 999 dolardan satılan iPhone X’in 412 dolarlık bir maliyeti olması dikkat çekmişti. Bu seferde 699 dolar fiyat etiketine sahip iPhone 8 ve 799 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 8 Plus için bir anket yayınlandı. Yayınlanan ankette iPhone 8'in 247 dolar, iPhone 8 Plus'ın ise 288 dolar maliyeti olduğu görüldü. Parça maliyetlerine baktığımızda ise 52.50 dolar fiyatı ile 5.5 inç ekranı en pahalı parçası oldu. Üretim maliyetleri ile satış maliyetlerinin arasında bu kadar fark olmasının sebebi olarak reklam ve pazarlama, Ar-Ge ve taşıma gibi başlıklar etkisini gösteriyor.