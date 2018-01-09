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iOS 11.2.2 güncellemesi yayınlandı! Peki ne değişiyor?

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 09:04 | Son Güncelleme:

iOS 11.2.2 güncellemesi iPhone, iPad ve bir dizi iPod sürümleri için yayınlandı. Peki yeni iOS güncellemesi beraberinde ne getiriyor? İşte iOS 11.2.2 güncellemesinin cihazlara kazandırdığı yenilikler... Mutlaka indirin!

Apple sessiz sedasız dün akşam iOS 11.2.2 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte Apple cihazlarında bir dizi değişiklik oldu. Apple’ın iPhone 5s ve sonraki iPhone modelleri, iPad Air ve sonraki iPad modelleriyle birlikte 6. nesil iPod Touch için çıkarttığı yeni güncellemeyle sürümüm altyapı problemlerinin çözülmesi hedefleniyor.

Hata düzeltmeleri, güvenlik ve performans iyileştirmeleri sunan yeni iOS sürümü 65 MB boyutunda. Herhangi bir sürüm notunun paylaşmayan Apple, güncellemenin bütün kullanıcıların kurmasını tavsiye ediyor.

iOS 11.2.2 güncellemesi yayınlandı Peki ne değişiyor

Güncellemeyi cihazınıza indirmek içinse Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabilirsiniz.

Etiketler: iOS 11.2.2 , iOS 11.2.2 indir
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