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    İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

    Yaprak KOÇER- Hakan ÇELİKBAŞ/TERME (Samsun), (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 15:21

    İSTANBUL’da intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın cenazesi, bugün memleketi Samsunun Terme İlçesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

    İstanbul'da dün makam odasında beylik tabancası ile intihar ettiği belirlenen Silivri İlçe Emniyet Müdürü 39 yaşındaki Hakan Çalışkanın cenazesi dün gece tarifeli uçakla memleketi Samsunun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Bugün düzenlenen törende Hakan Çalışkanın cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Babası Ömer Çalışkan daha önce ölen Hakan Çalışkan’ın öğretmen olan ağabeyi Hasan Çalışkan kabul etti.

    İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

    Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın hemşire olan eşi Çiğdem Çalışkan, bayrağa sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Annesi Mükerrem Çalışkan güçlükle ayakta durabildi. 

    İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

    Emniyet Müdürü Hakan Çalışkanın cenazesi daha sonra Kocaman Mahallesi Merkez Camiine getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Çalışkan ailesinin yakınları, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

    İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

    Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazından sonra Hakan Çalışkan, Terme İlçesi Kocaman Mahallesi Soğukpınar Mezarlığında toprağa verildi.

    İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

     Eşi Çiğdem Çalışkan (soldaki) ile annesi Mükerrem Çalışkan (sağdaki) birbirlerine sarılarak Hakan Çalışkan'ın tabutuna böyle baktı. 

    Etiketler: Hakan Çalışkan , intihar eden emniyet müdürü , samsun , cenaze
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