İnternetten sanat eseri

ULUSLARARASI bir sigorta grubu olan Hiscox, sanat piyasasıyla ilgili yaptığı araştırmayı sundu. Sanat eseri alıcılarının yüzde 79’u 2017’de 5 bin dolarlık eserlere para yatırdı. 2016’da sanatseverlerin yüzde 54’ü Facebook kullanırken bu rakam yüzde 49’a indi. Instagram yüzde 57 ile öne geçti. Online sanat piyasasının 2021’e kadar 9.1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Hiscox Çevrimiçi Sanat Satış Platformu sıralamasının ilk üçünde ise geçtiğimiz günlerde 450 milyon dolarlık satışıyla rekor kıran Leonardo Da Vinci’nin Salvador Mundi adlı eserinin açık arttırmaya çıktığı Christie’s müzayede evi, ikinci sırada Sotbey’s müzayede evi ve üçüncü sırada ise Artsy müzayede evi yer alıyor.









ONLİNE ARTIYOR

Yapılan ankete göre 2017’de sanat alıcılarının yüzde 77’si iki ya da daha fazla eseri online platformlardan satın alırken, bu durum 2016 yılında yüzde 73 seviyesindeydi. Sanatseverlerin yıllık harcamaları ise bin dolar ve altı yüzde 46.9, 1000 dolar ve 5 bin dolar arası yüzde 32.2, 5 bin dolar ve 10 bin dolar arası yüzde 9.2 ve 10 bin dolar üzeri ise yüzde 11.7 olarak belirlendi. Online yapılan satışlarda ise durum biraz daha farklı. 500 dolarlık alım yapan sanatseverler yüzde 33’lük dilimi oluştururken, 500 ile bin dolar arasında sanat eseri satın alanların oranı yüzde 27 oldu.1000 dolar ve 5 bin dolar arasında alım yapanlar yüzde 24, 5 bin ile 10 bin dolar arasında para harcayan sanatseverlerin oranı yüzde 7’de kaldı.