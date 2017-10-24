İnsanlar seks robotlarıyla evlenip çocuk sahibi olabilecek!

Bir insandan ve bir robottan alınan kişilik özelliklerinin harmanlanarak üçüncü bir yapay zeka geliştirileceğini belirten Santos, bunun da 3D yazıcılarla üretilen yeni bir robot bedene aktarılacağını açıkladı.

Dünyanın ilk seks robotunun yaratıcısı olan Sergi Santos, bu şekilde, yapay zekaya sahip robotlarla onların sahibi olan insanların çocukları olabileceğini duyurdu. Santos gelecekte, insanlar ile robotların evlenebileceği bir gelecek kurgularken, teknolojiyi üreme amaçlı kullanacaklarını belirtti.

SAMANTHA 16 YILDIR EVLİ

İspanyol mühendis, bu amacına ulaşmak için ‘Silikon Samantha’ adını verdiği seks robotunun üzerinde çalışmalarına başlamış. Çılgın mucit, Samantha’nın, tasarımcı arkadaşı Martisa Kissamitaki ile 16 yıldır sürdürdüğü ‘evliliğini’ geliştirdiğini belirtiyor.

Martisa ve Samantha ile Barcelona’da laboratuvar çalışmalarına uzun süredir devam eden Santos, her bir seks robotunun 3 bin euro’ya (13 bin lira) mâl olduğunu söylüyor.

DOĞUM YAPMAYACAKLAR

Doğum yapabilen robotlar icat etmektense, Santos, android’in kişiliğiyle insan partnerinin inanışları ve karakteristiğinin bir araya getirildiği bir yapay zeka geliştirmeye odaklanmış. Bu amaçla, üçüncü bir yapay zeka üretebilmek için bilgisayar yazılımlarından, üçüncü bir beden için ise 3D yazıcılardan faydalanılacak.

AHLAKİ DEĞERLERE VE İNSANİ KAVRAMLARA SAHİP

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Santos şunları söyledi: “Beyni kullanarak bunu zaten başardım ve bunu genlerle programlayabilirim. Böylece ahlaki değerlere, güzellik ve adalet gibi insani kavramlara da sahip olabilirler. Bu robottan bir çocuk geliştirmek ise oldukça kolay.”

Santos sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sonucunda benim de kişisel olarak inandığım kavramlardan bir algoritma oluşturulur ve bunlar insan partnerinki ile harmanlanarak 3D yazıcı ile yapılan bir bedene aktarılabilir. Robot ile benim ortak çocuğumuz 3D’den çıkar. İşte bu kadar basit.”

ORGAZM OLUYOR!

Silikon Samantha, koyu kahverengi saçları ve yeşil gözleriyle yapay zeka ürünü bir robot. Santos’un aktardığına göre, ‘duygusal yakınlık’ kurup karşılık da verebiliyor. Birçok sensörle donatılmış olan Samantha, insan dokunuşlarına tepki verebiliyor. Aile modu, romantik mod ve seksi mod gibi özelliklere sahip olan Samantha, tüm dokunuşları ayırt edebiliyor. Kalçalarında, omuzlarında, göğüslerinde, vajinasında ve ağzında sensörler bulunan Samantha’nın fonksiyonel bir de ‘G noktası’ bulunuyor. Amerikan aksanıyla İngilizce konuşabilen Samantha, seksi konuşmalar yapabildiği gibi doğru şekilde yaklaşıldığında orgazm da oluyor.