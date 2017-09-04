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    İngiltere'de evin tuvaletinden yılan çıktı

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 17:26

    İngiltere'nin Essex bölgesinin Southend kasabasında yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk tuvaletin içinde piton buldu.

    Çocuğun annesi Laura Cowell tuvaletlerinin birkaç gündür tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi. 91 cm uzunluğundaki yavru yılan tuvaletten sürüngen uzmanları tarafından çıkarıldı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre evcil hayvan dükkanı sahibi Ethan Pinion yılanın "Çamaşır suyu ve tuvalet gibi koktuğunu" söyledi. Cowell 5 yaşındaki oğlunun yılanı tuvaletin içinde gördükten sonra çok korktuğunu ve titremeye başladığını anlattı.

    İngilterede evin tuvaletinden yılan çıktı

    Cowell klozetin kapağını açınca yılanın başını ve dilini dışarı çıkardığını da aktardı. Hayvanın evde yılan besleyen bir kamşularının evinden tuvalete girdiği tahmin ediliyor. Cowell olaydan sonraki günlerde tuvaletin kapağına ağırlık koyduğunu belirtti.

     

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    Etiketler: ingiltere , Essex , yılan
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