Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘İngiltere isterse, AB’de kalabilir’

    ‘İngiltere isterse, AB’de kalabilir’

    AA
    16.01.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa’da İngiltere’ye duyulan sempatinin devam ettiğini belirterek Brexit kararından vazgeçilmesi durumunda bu ülkeye kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

    STRAZBURG’ta devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda, geçen ay düzenlenen AB Zirvesi’nin sonuçları ve İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması (Brexit) ile ilgili gelişmelerin ele alındığı oturum düzenlendi. 

    Genel Kurula bilgi veren Tusk, “Birleşik Krallık hükümeti ayrılma yönündeki tutumunu devam ettirirse Brexit, gelecek yıl mart ayında, tüm olumsuz sonuçlarıyla bir gerçeklik haline gelecek” diyerek bunun engellenmesinin yolunun ise İngiliz halkının referandumda verdiği kararda değişikliğe gitmesi olduğunu belirtti.

    KALBİMİZ DAİMA SİZLERE AÇIK
    İngiltere’nin Brexit müzakerecisi David Davis’in “Bir demokrasi eğer verdiği kararı değiştiremiyorsa demokrasi olmaktan çıkmıştır” sözlerini hatırlatan Tusk’un, “Avrupa kıtasında kalbimiz sizlere daima açık” demesi, son günlerde ülkede ikinci bir referandumun düzenlenmesiyle ilgili tartışmaları akla getirdi.

    BİRİNCİ AŞAMA TAMAMLANDI
    AB ve İngiltere, Brexit müzakerelerinde birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladı. Müzakerelerin ikinci aşamasında AB ve İngiltere’nin gelecekte ticaret, güvenlik, terörle mücadele, çevre, eğitim, araştırma ve ikili ilişkileri şekillendirecek konulara ilişkin uzlaşması gerekiyor.
    Brexit sonrası ilişkileri belirleyecek ikinci aşama için müzakereler, bu ay başlayacak. Ancak ticari ilişkilere dair müzakerelerin mart ayından önce başlaması beklenmiyor. Müzakerelerin amacı, Brexit sonrası yaklaşık 2 yıl sürecek geçiş döneminin şartları üzerinde anlaşma sağlamak olacak.

    Etiketler: Donald Tusk
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri