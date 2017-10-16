İngiltere endişeyle kasırgayı bekliyor

PAZAR gecesi alınan ani bir kararla İrlanda’da tüm okullar ve bazı üniversiteler bugün kapalı olacak. Fırtınanın en şiddetli halinin akşam üzerin kendini göstermesi bekleniyor. Ancak kasırganın salı günü de devam edeceği belirtiliyor.

İngiltere ve İrlanda meteoroloji servisleri, Ophelia kasırgasının özellikle kıyı şehirlerinde hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi. Uzmanlar halktan, özellikle çatılardan kopabilecek parçalara ve sahillerdeki dev dalgalara karşı dikkatli olmalarını istedi.

ULAŞIM VE İLETİŞİM OLUMSUZ ETKİLENECEK

İrlanda’da uçak ve vapur seferlerinin fırtınadan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. İrlanda’nın ulusal havayolu şirketi Aer Lingus (EL), bazı uçak seferlerini iptal etmeye başladı. Bir Ryanair sözcüsü, “Müşterilerimizi herhangi bir uçuş değişikliği olduğunda bilgilendireceğiz ve tüm güncellemeler Ryainair.com internet sitemizde yayınlanacak” dedi.

Ayrıca, İrlanda’da telefon sinyallerinin ve elektrik sistemlerinin de etkilenebileceği belirtiliyor. İrlanda savunma bakanı Taoiseach Leo Varadkar Twitter’da, “Kırmızı uyarı gösterilen bölgelere savunma güçleri gönderiyoruz. Lütfen yaşlı komşularınız ve tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara ilgilenin” dedi.