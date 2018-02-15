'İmdat' çığlığına koştu, bıçaklanarak öldürüldü

Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi 109 Sokak’ta, geçen Cumartesi günü komşusu Durmuş Sever’in engelli oğluyla birlikte soyulduğunu duyan Kahraman Turanlı, ağabeyi Şamil Turanlı ve diğer aile üyeleriyle birlikte yardıma koştu. Bu sırada yaşanan arbede sonucu soygunculardan biri Kahraman Turanlı’yı kalbinden bıçakladı. Kahraman Turanlı öldü.

Kardeşinin bıçaklandığı esnada yanında olduğunu söyleyen Şamil Turanlı yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Kardeşim Kahraman ile beraber evde oturuyorduk. Dışarıdan ‘İmdat, bizi kurtarın’ diye bir ses geldi. Biz de baktık ki komşumuz Durmuş Amca’yı hırpalıyorlar. Olaya müdahale etmeye inince bize döndüler. Kardeşim Kahraman Turanlı’yı bıçakladılar. Saldırganlar dört kişiydi.”

Saldırganların hedefindeki 80 yaşındaki Durmuş Sever ise, “Kapıma geldiler, alacaklı gibi camlarıma vurdular. Çıktım baktım, Yılmaz isimli bir adam. Ben de ‘Senin bizde alacağın mı var’ dedim, kızdım. Aynı kişiler daha önce de beni gasp ettiler. Biz yardım istemeyelim diye döve döve bizi içeriye soktular. Komşuların haberi oldu. Kahraman geldi. Annesi, ağabeyi geldi. Adamın elinde bıçak vardı. Ben görmedim ama o Yılmaz isimli adam Kahraman’a bıçakla vurdu. Ben Kahraman’ı yerde yatar vaziyette gördüm. Bu çocuğu hastaneye götürün dedim. Onlar da arabayla götürdüler ama hayatını kaybetti” demişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve güvenlik kamera görüntülerinden 4 saldırganın kimliğini belirledi. Dün gece düzenlenen operasyonda, İbrahim B, Seyit A, Nihat Ü. gözaltına alındı. Yılmaz U. ise yapılan aramalarda bulunamadı. Emniyette sorguya alınan 3 kişi, olayın içinde olduklarını kabul etti ancak bıçağı Yılmaz U.’nun kullandığını ve Kahraman Turanlı’yı Yılmaz U.’nun öldürdüğünü öne sürdüler. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, polis Yılmaz U.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.