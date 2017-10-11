İmamlara nikâh yetkisine şerh düştü

MHP’li üye, tartışmalara neden olacak düzenlemeyi gündeme getirmenin gereksiz olduğunu savunarak, “Nikâh memuruna ihtiyaç varsa bu yetki bir düzenlemeyle mahalle muhtarlarına verilebilir” eleştirisini yöneltti. Erdoğan, ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı’yla ilgili düştüğü şerhte itirazlarını şöyle dile getirdi:

“Düzenleme toplumu daha da kutuplaştıran tartışmalara sebep olmuştur. Ülkemizde yılda 600 bin civarında nikâh kıyılmaktadır. Bugüne kadar nikâh dairelerinde yoğunluktan dolayı nikâh kıydırmayan kimseyle karşılaşılmamıştır. Bir düzenleme yapılacaksa da yetkinin ‘müftü ve yardımcıları’ gibi bir sınırlamayla verilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü gelecekte aynı yetkiyi isteyen azınlıkların tabi olduğu kilise görevlileri de Sinagoglar da ortaya çıkacaktır.”