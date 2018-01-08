Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>İlk üç günde 1.3 milyon kişi izledi

    İlk üç günde 1.3 milyon kişi izledi

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    2018’in vizyona giren ilk Türk filmi ‘Arif V 216’, seyirci tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ‘Arif v 216’ filmini ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi seyretti.

    5 Ocak’ta vizyona giren film tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği ‘Arif v 216’da Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk sinemasının efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri