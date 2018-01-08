İlk üç günde 1.3 milyon kişi izledi

5 Ocak’ta vizyona giren film tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği ‘Arif v 216’da Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk sinemasının efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.