MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İlişkiye girdiği travestinin evinde öldü, polis haberi ailesine veremedi

    İlişkiye girdiği travestinin evinde öldü, polis haberi ailesine veremedi

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    05.09.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 13:51

    Antalya'da 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ayhan A., para karşılığı birlikte olduğu travestinin evinde fenalaşarak öldü. Ayhan A.’nın çalan telefonunu açan komiser, babasına kötü haberi veremedi.

    Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Kent merkezindeki bir su dağıtım firmasında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Ayhan A., sabaha karşı ’Yıldız’ takma adını kullanan travesti A.K. ile birlikte olmak için anlaştı. Eve gelen Ayhan A.ve A.K., iddiaya göre birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldı. Ayhan A.ve A.K. birlikte olduktan sonra uyudu.

    UYANDIRAMADI, POLİSİ ARADI

    Travesti A.K. saat 10.00 sıralarında uyandı Ayhan A.’yı uyandırmak istedi. Ayhan A.’nın hareketsiz olduğunu gören A.K., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, Ayhan A.’nın öldüğü belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde kapsamlı inceleme yaptı.

    İlişkiye girdiği travestinin evinde öldü, polis haberi ailesine veremedi

    OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

    Ayhan A.’nın çalan telefonunu açan komiser, telefondaki kişinin Korkuteli İlçesi’nden arayan babası olduğunu öğrenince oğlunun öldüğünü söyleyemedi.Komiser, Antalya merkeze gelebilir misiniz? Hastaneye gelin bir görüşelim. Birazcık durumu kötü. Gelmeniz gerekiyor, biraz rahatsız. Kendisi şu an konuşacak durumda değil. Ortağı ile görüşeyim. Eşi de bizi bir arasın" dedi.

    Travesti A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ayhan A’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Etiketler: ANTALYA , Muratpaşa , Polis , Ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri