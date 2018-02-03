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    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    DHA
    03.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    KARAMAN’da komiser yardımcısı E.E.,üç meslektaşıyla gittiği kokoreççide,kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu tokatladı, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayıp, başına tabanca doğrulttu. Çıkan arbede sırasında, E.E.’nin yanındaki özel hareket polisi B.Ş. de garsonu dövdü. Olay, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, geçen 28 Ocak’ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi’nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi’nde görevli komiser yardımcısı E.E., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel hareket polisi B.Ş. ve Konya’da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman’da, Fatih Taşkıran’a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre ’Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?’ diyerek kulağını çekip, tokat attı.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.’ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran’ı yumruklamaya başladı.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada polislerden biri kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekatçı B.Ş., önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    TABANCASINI, İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA DAYADI

    Kavga sırasında komiser yardımcısı E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, iş yeri sahibi Fatih Taşkıran’ın başına doğrulttu. E.E.’nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir iş yeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İş yerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, büfenin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

    Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

    ’VATANDAŞI KORUMASI GEREKEN SİLAHI, VATANDAŞA DOĞRULTTU’

    Yaşananları anlatan kokoreççi Fatih Taşkıran, polis memurlarından şikayetçi olduğunu belirterek, ”Bu tür kişilerin devleti temsil edemeyeceğini belirtmek istiyorum. O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikayetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkanımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Vatandaşları koruması için verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan şikayetçiyim” dedi.

    İlgi isteyen polis garsonu tokatladı

     

     

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    Etiketler: polis , polis şiddeti , karaman , son dakika
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