İlahiyatçı Akşit: Sevişirken soyunmayın



İlahiyatçı Cevat Akşit'in TV5 televizyonundaki seks ile ilgili konuşması sosyal medyada tepki gördü.

Akşit'in konuşmasında "Cinsel münasebet esnasında affedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" ifadeleri yer aldı.

'Sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer'

Akşit'in TV8'deki konuk olarak katıldığı ramazan programında, regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri hakkında, "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" ifadeleri tepki görmüştü.