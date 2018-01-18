‘İkna edemezse’ kendi de gider mi?

ALMANYA’da, 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından 117 gündür hükümet kurma arayışları devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez hükümet kurmanın bu kadar uzadığı Almanya’da SPD, parti yönetiminin koalisyon ön görüşmelerinde CDU/CSU ile mutabakat sağladığı 28 sayfalık uzlaşma metnini pazar günü düzenlenecek olağanüstü kurultayda oylayacak. CDU/CSU’nun daha önce yeşil ışık yaktığı metnin SPD delegeleri tarafından da kabul edilmesi durumunda büyük koalisyon için görüşmeler başlayacak.

TABANDA SIKINTI VAR

SPD Lideri Martin Schulz ise pati tabanını ve delegeleri görüşmelere onay konusunda ikna etmekte zorlanıyor. SPD içinde çok sayıda delege, koalisyon metnini yeterli bulmuyor ve bazı maddelerin müzakere edilmesini istiyor; Sağlık sigortası, emekli maaşlarının artırılması, kırsal kesimde hekim sorunun giderilmesi ve yüksek gelirlilerin fazla vergi ödemeleri.

CDU/CSU ise mutabakat sağlanan ve yazıya dökülen konuların yeniden görüşülmesine kesin bir dille karşı çıkıyor.

Saksonya-Anhalt ve Berlin eyalet teşkilatları ‘büyük koalisyon’a ‘karşı’ karar alırken, Brandenburg ve Saarland eyalet teşkilatları görüşmelere evet diyeceklerini açıkladı. Kurultaya en fazla delege gönderen Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bavyera eyalet teşkilatlarının nasıl bir tutum sergileyeceği ise henüz belli değil. Ancak Schulz, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde katıldığı toplantılarda parti üyeleri tarafından eleştirilmişti. Kuzey-Ren Vestfalya eyalet teşkilatı başkanı Michael Groschek, koalisyon konusunda parti tabanında ciddi kuşkuların bulunduğunu açıklamıştı.

GENÇLER DE İSTEMİYOR

Partinin gençlik teşkilatı ‘Jusos’, koalisyona karşı ve bu yönde kampanyalar düzenliyor. Schulz gibi parti eyalet teşkilatlarını gezen Jusos Başkanı Kevin Kühnert, çok sayıda partilinin CDU/CSU’yla varılan mutabakattan memnun olmadığını söyledi. Kühnert, “Kurultayda çıkacak sonuç konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum. Sonucun istediğimiz gibi çıkması için her şeyi yapıyoruz” dedi.

LİDERLİK TARTIŞMASI

SPD delegelerinin pazar günü görüşmelere onay vermemesi durumunda, Almanya gerçek bir siyasi krizle karşı karşıya kalacak. Bu durumda ya erken seçime gidilecek ya da azınlık hükümeti için bir çözüm bulunacak. CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, azınlık hükümetine karşı çıkıyor. Bu nedenle ülkenin siyasetinin bir süre belirsizliğe sürükleneceğinden endişe ediliyor.

Bu durumda, Merkel ve Schulz’un liderlikleri de tartışma konusu yapılacak. CDU’da Merkel’e karşı şimdilik sessizliğini koruyan ancak her an ortaya çıkabilecek muhalefet olduğu biliniyor.

Büyük umutlarla SPD’nin başına geçen Schulz ise beklentileri karşılayamadı. Schulz liderliğindeki SPD, seçimlerde yüzde 20.5 ile parti tarihinin en kötü sonucunu aldı. Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada ise seçmenin kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve hükümette yer almayacaklarını açıkladı. Schulz’un bu sözlerinden sonra koalisyon masasına oturması da parti içinde tartışma konusu.

ÜLKENİN KADERİ 600 DELEGEYE BAĞLI

SPD, CDU ve CSU’nun koalisyon görüşmelerine başlayıp başlamayacağına pazar günü yapılacak kurultayda 600 delege karar verecek. Kuzey-Ren Vestfalya eyalet teşkilatı 144 kişi ile en fazla delege ile kurultayda temsil edilirken, bu eyaleti 81 delegeyle Aşağı Saksonya, 78 delegeyle Bavyera ve 72 delegeyle Hessen eyaletleri takip ediyor. Mecklenburg-Vorpommern ise 5 kişiyle en az delegesi bulunan eyalet olarak dikkati çekiyor.

Onay çıkması durumunda görüşmeler başlayacak ve anlaşma sağlanırsa koalisyon protokolü onaylanacak. SPD sürecin sonunda yine tüm üyelerinden protokol konusunda onay alacak. Tüm bu görüşmeler ve onayların ardından mart ayının sonuna kadar bir hükümetin kurulması bekleniyor.

SEÇİMLERDEN SONRA NELER OLDU?

24 Eylül’de yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurmak için müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek CDU/CSU ve SPD’yi büyük koalisyonu kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Bu partiler arasındaki ön görüşmeler 7-12 Ocak’ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı. CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarında onaylarken, SPD, kararı 21 Ocak Pazar yapılacak olağanüstü kurultayda alacak.