'İki Yalancı' bir tamirci

◊ “İki Yalancı” ile başlayalım. Bomba gibi başladı dizi, neler söylemek istersiniz bu başarıyla ilgili?

- “İki Yalancı” başarısını samimiyete borçlu aslında. Karakterler bizden, hikaye hemen iki sokak öteden. Böyle olunca izleyiciyle aramızda ilk bölümden sıcak bir ilişki doğdu. Tabii Bodrum’un enerjisini hız kesmeden İstanbul’a taşıyabilmemiz de bir diğer etken...

◊ Dizide eğlenmeyi seven ve fırlama bir karakter olan Cenk’i canlandırıyorsunuz. Cenk’i sizden dinleyelim...

- Cenk eğlenmeyi seviyor da parası yok işte. (Gülüyor) Yalnız kankası var, Serkan. Onu da kimselere değişmez. Ustası var, arada kızsa da çok iyi bir adam. Bir de şöyle zengin bir kız bulabilirse çok güzel olacak. Tamirhanenin dışında sosyal medyadaki gibi bir adam olmasa da tamirci olarak kalmamaya, hayatı yenmeye hırs etmiş. Yalnız ne yazık ki parası yok. Ah bir zengin olsa...

GANİ MÜJDE BABA

KEREMCEM ABİ GİBİ

◊ Siz “İki Yalancı” ekibine nasıl dahil oldunuz?

- Gani Müjde’yi “Peynir Gemisi” kitabından beri takip ediyordum. Tükenmez Kalem de zaten kendini kanıtlamış bir ekip. Bir de Kanal D dediler, romantik komedi dediler, “Çok güzel iş!” deyip kabul ettim teklifi.

◊ Keremcem, Yağmur Tanrısevsin, Serhan Aslan, Hazal Şenel ve tabii ki Gani Müjde... Ekipten bahsedelim biraz da?

- Rol arkadaşlarım konusunda çok şanslıyım. Keremcem mesela tam bir abi sette. Bizlerle çok ilgileniyor, sürekli baklava alıyor ekibe. Serhan zaten çok yetenekli bir oyuncu ve muhabbeti inanılmaz keyifli. Sete hediyelerini Yunanistan’dan getiriyor.

Yağmur ve Hazal da cana yakın, çalışması zevkli oyuncular. Gani Müjde ise yapımcıdan çok baba gibi. Arada seti kontrol etmeye geldiğinde bile güler yüzlü ve daima pozitif olması onunla çalışan oyuncu için bir şans.

“AH NEREDE” FİLMİNDEKİ FERİT’İ

CANLANDIRMAK İSTERDİM

◊ “İki Yalancı” eski Türk filmi tadında bir dizi. Peki siz eski Türk filmlerinden hangi karaktere hayat vermek isterdiniz?

- Rahmetli Tarık Akan’ın “Ah Nerede” filminde canlandırdığı Ferit karakterine hayat vermek isterdim. Filmde seyir halindeki otobüsün tepesinden bir anda sarkıp camdan bakan Gülşen Bubikoğlu’nu öptüğü sahne hâlâ konuşulur.

◊ Oyuncu olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Neydi sizi cezbeden şey?

- Oyuncu olmaya 15 yaşında verdim. Öğretmenlerim sağ olsunlar. Neyzen Tevfik skeçlerinde hep bana rol verirlerdi.

◊ Genç bir oyuncu olarak ileriye yönelik hedefleriniz neler?

- Tiyatro ve müzikle uğraşmayı seviyorum, gitar çalıyorum, ileride bu çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğim.

◊ Son olarak “İki Yalancı” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Gösterdikleri güzel ilgi için teşekkür ediyorum. Bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. “İki Yalancı” setinden herkese sevgiler.

HAYALiM

KUMPANYA İLE DÜNYA TURNESİNE ÇIKMAK

◊ Oyunculukla beraber gelen şöhret hayatınızda neleri değiştirdi?

- Çevremin genişlemesi dışında büyük değişiklikler olmadı aslında. Aynı şekilde hayatıma devam ediyorum.

◊ En çok gerçekleştirmek istediğiniz hayaliniz nedir?

- Çok da uzak olmayan bir zamanda gezici bir kumpanya ile dünya turnesine çıkmak istiyorum.