Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu sabah korkunç kaza: 3 ölü, 32 yaralı

    Bu sabah korkunç kaza: 3 ölü, 32 yaralı

    İHA
    28.01.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

    Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir - İznik yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yola savrulurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Bu sabah korkunç kaza: 3 ölü, 32 yaralı

    Etiketler: trafik kazası , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri