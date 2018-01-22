İki gün önceki çağrıya rağmen... Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre, Sakarya 1. Amatör liginde Pazarköy Stadı’nda Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor karşılaştı. Pazarköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında çıkan arbedeye taraftarlarda dahil oldu. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Taşkısığıspor futbolcuları Resul Kaya ve Orhan Halil darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olaylar güçlükle yatıştırıldı.Öte yandan, geçen sene Taşkısığı’nda gerçekleşen maçta Pazarköylü futbolcular rakip takımın taraftarları tarafından darp edilmişti.

“MAÇTAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE SAĞDUYU ÇAĞRISI”

Maçtan birkaç gün önce Pazarköy Eğitim Spor’un Başkanı Ahmet Akcan, centilmenlik ve kardeşlik vurgusu yaparak önceki maçta yaşananların unutularak taraftarların sağduyulu olması konusunda çağrı yapmıştı.

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