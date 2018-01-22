Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İki gün önceki çağrıya rağmen... Ortalık savaş alanına döndü

    İki gün önceki çağrıya rağmen... Ortalık savaş alanına döndü

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Futbolcular arasında başlayan tartışmaya taraftarların da katılmasıyla adeta boks ringine dönen yeşil sahada 2 futbolcu darp edilerek hastanelik oldu.

    Edinilen bilgilere göre, Sakarya 1. Amatör liginde Pazarköy Stadı’nda Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor karşılaştı. Pazarköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında çıkan arbedeye taraftarlarda dahil oldu. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Taşkısığıspor futbolcuları Resul Kaya ve Orhan Halil darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

    Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olaylar güçlükle yatıştırıldı.Öte yandan, geçen sene Taşkısığı’nda gerçekleşen maçta Pazarköylü futbolcular rakip takımın taraftarları tarafından darp edilmişti.

    İki gün önceki çağrıya rağmen... Ortalık savaş alanına döndü

    “MAÇTAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE SAĞDUYU ÇAĞRISI”

    Maçtan birkaç gün önce Pazarköy Eğitim Spor’un Başkanı Ahmet Akcan, centilmenlik ve kardeşlik vurgusu yaparak önceki maçta yaşananların unutularak taraftarların sağduyulu olması konusunda çağrı yapmıştı.

    İki gün önceki çağrıya rağmen... Ortalık savaş alanına döndü

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: yeşil saha kavga , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri