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    IKBY: Irak'ın teklifi kabul edilemez

    AA
    22.10.2017 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı siyasi partiler, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Erbil ile Bağdat arasındaki krizin çözümü için sunduğu teklifin "kabul edilmesinin mümkün olmadığını" belirtti.

    IKBY'de iktidarı elinde bulunduran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) ile etnik ve dini unsurların temsilcileri Erbil'de bir araya geldi.

    KYB Politbüro Sözcücü Sadi Ahmed Pire, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, 25 Eylül'deki rerefadum sonrasında IKBY'nin bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "ortaya atılan bazı iddiların gerçekliğe kavuşturulması için detaylı görüşmeye ihtiyaç duyduklarını" söyledi.

    Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için İbadi'nin sunduğu "diyalog için referandumun iptal edilmesi" şartının hatırlatılması üzerine Pire, "Şartlı herhangi bir görüşme ve müzakereyi kabul etmiyoruz. Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeler, Şiilerin seçim ve geleceğe dönük planlarına kurban edilmiş durumda." dedi.

    Öte yandan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de çok hassas bir süreçten geçtiklerini belirterek "herkesin sorumlu hareket etmesi gerektiğini" dile getirdi.
    Erbil-Bağdat hattında yaşanan krize de değinen Muhammed şunları kaydetti:

    "IKBY siyasi liderliği daha önce de açık ve koşulsuz şekilde müzakerelerin başlamasına hazır olduğunu bildirmişti. Şu anda onlardan (Bağdat'tan) müzakerelerin başlaması veya başlamamasına yönelik cevap bekliyoruz. Kendileri tarafından konulan ön şartlar bu süreci uzatabilir."
    Erbil'deki söz konusu toplantıya IKBY'de muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi ile İslami Tolum Partisi (Komel) katılmadı.

    Etiketler: Kerkük , Irak
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