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    IKBY: Bağdat’la diyaloğa hazırız

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:33 | Son Güncelleme:

    Tek taraflı yaptığı referandumun ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB), Irak merkezi hükümetinin yaptırımları kaldırması için diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.

    IKBY Başkanlık sitesindeki açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’ye kara sınırları, iç piyasa, banka ve havalimanları meselelerini ele almak için çağrı yapıldı. Ayrıca, olası bir çatışmadan İbadi’nin sorumlu olacağı ifade edildi. Önceki gün Irak ordusunun IKBY’ye saldıracağı iddiaları yayılmıştı. İbadi, “Orduyu halka karşı kullanmayacağız ve Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız” dedi. IKBY, saldırı iddiaları nedeniyle dün Erbil-Musul yolunu bir süre kapattı. Yol saatler sonra yeniden trafiğe açıldı.

    Etiketler: IKYB , Bağdat , gazetehaberleri
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