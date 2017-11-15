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    IKBY, Bağdat’ın kararını tanıdı

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 00:10 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, Irak Federal Mahkemesi’nin tek taraflı referandumla ilgili aldığı kararı saygıyla karşıladığını duyurdu.

    IKBY hükümeti internet sitesinde yer alan açıklamada, “Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin, 6 Kasım’da anayasanın 1. maddesini açıklayarak, Irak Cumhuriyeti’nin üniter, bağımsız, tam egemen, parlamenter ve demokratik rejim devleti olduğu ve anayasanın ülkenin birliğini garanti altına aldığı” yönünde karar aldığı anımsatılarak, “IKBY ile federal hükümet arasındaki sorunlara anayasa ve yasalar yoluyla çözüm arayışımız her zaman olmuştur. Başta Ayetullah Ali es-Sistani ve bazı Iraklı şahsiyetler olmak üzere dost ülkelerin bu yöndeki tüm girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

    ULUSAL DİYALOG TEMENNİSİ

    “Federal Mahkeme’nin anayasanın 1. maddesine getirdiği açıklığa saygı duyuyoruz” denilen açıklamada, “Bunun, anayasanın tüm maddelerini uygulayarak sorunların çözümünde kapsayıcı ve ulusal diyaloğun başlamasında temel oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan yetkilerini IKBY parlamentosuna devreden eski IKBY Başkanı Mesud Barzani, Amerikan CNN’ne yaptığı açıklamada “bağımsızlığın doğal bir hak olduğunu” söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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